Tra immissioni in ruolo e 150 preferenze algoritmi allegati e non solo | cosa ci dobbiamo attendere? QUESTION TIME con Cozzetto Anief LIVE Mercoledì 25 giugno alle 15 | 00

Con l'approssimarsi delle cruciali scadenze per i docenti precari, è fondamentale essere preparati ad affrontare le complesse procedure di immissione in ruolo, preferenze e algoritmi. Il question time con Cozzetto di Anief, in programma il 25 giugno alle 15:00, sarà un'occasione imperdibile per chiarire dubbi e anticipare le novità che plasmeranno il futuro professionale di molti. Non mancate a questo appuntamento per essere sempre un passo avanti!

Si avvicina il periodo determinante per migliaia di precari della scuola, che devono affrontare passaggi fondamentali per il proprio futuro professionale. Le settimane che precedono l'avvio del nuovo anno scolastico richiedono decisioni strategiche e una comprensione approfondita delle procedure amministrative e normative.

