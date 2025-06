Tra falsi miti social media e fake news

Se, dall’avvento di Internet, i più ipocondriaci si sono affidati a Google per le proprie ansie di salute, oggi la rete stessa si trasforma in un alleato e, spesso, in un inganno. Tra false promesse di diete miracolose e alimenti da eliminare a ogni prezzo, l’informazione corretta rischia di perdersi nel mare di fake news. Lo scorso mese, L’O.N.F. – Osservatorio Nazionale Federconsumatori e la Fondazione Isscon...

Se, dall’avvento di Internet, i più ipocondriaci si sono sempre rivolti al Dott. Google per trovare soluzioni sulla propria salute, oggi è la rete stessa che viene a bussare sullo schermo per promettere diete miracolose, avvertire su questo o quell’altro cibo da eliminare dalla propria alimentazione o spiegare cosa mangiare per ottenere i risultati sperati. Lo scorso mese L’O.N.F. – Osservatorio Nazionale Federconsumatori e la Fondazione Isscon (Istituto studi sui consumi) hanno pubblicato un’indagine proprio sul fenomeno che coinvolge il modo dei social media in relazione a tutto ciò che coinvolge il mondo cibo, diete e fitness. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Tra falsi miti, social media e fake news

In questa notizia si parla di: falsi - miti - social - media

Alisha Lehmann al lancio del documentario “Dream like Juventus Women”: «Amo essere alla Juve, ogni mattina mi sveglio e sorrido. Sul mio rapporto con i social media…» - Alisha Lehmann, attaccante della Juventus Women, ha condiviso le sue emozioni durante il lancio del documentario "Dream like Juventus Women".

"Il 25 aprile ho pubblicato un video per smontare i falsi miti su Mussolini. In pochissimo tempo sono stato sommerso da insulti". E ora denuncia tutti Vai su Facebook

I falsi miti delle fake news e l’unico antidoto alla disinformazione; Skincare e social media, 6 falsi miti per riguardano i più giovani; L'agricoltura si racconta sui social media. Eima: i giovani agro influencer stanno sfatando i falsi miti.

Ecco i falsi miti sul cancro. Social media: gli esperti dialogano col pubblico - Dall’importanza di condividere le emozioni legate alla malattia a quella di riconoscere precocemente i ... Si legge su quotidianosanita.it

Giornata mondiale contro il cancro. Protagonisti i social media. L'obiettivo è "sfatare i falsi miti". Ma intanto le previsioni sono nere: +75% di casi nei prossimi 20 anni ... - Ma intanto le previsioni sono nere: +75% di casi nei prossimi 20 anni ... Segnala quotidianosanita.it