Tour di Vannacci in Capitanata accolto dalle polemiche | I guardiani della morale non si smentiscono mai

Il tour di Vannacci in Capitanata si trasforma in uno spettacolo di polemiche e tensioni, con i guardiani della morale pronti a scatenarsi. La visita dell’europarlamentare e vice segretario federale della Lega, Roberto Vannacci, ha suscitato reazioni accese a San Marco in Lamis, dove gruppi di protesta hanno manifestato il loro dissenso. Una dinamica che mette in luce le frizioni tra politica e opinione pubblica, lasciando aperto il dibattito su libertà e rispetto.

La visita dell’europarlamentare e vice segretario federale della Lega Roberto Vannacci scatena un vespaio in quel di San Marco in Lamis, dove ‘compagne e compagni’ avrebbero voluto manifestare. Non ne fanno mistero l’Anpi, il Circolo Arci Pablo Neruda e la sezione Donatello Compagnone del Partito. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

In questa notizia si parla di: vannacci - tour - capitanata - accolto

Tour di Vannacci in Capitanata accolto dalle polemiche: I guardiani della morale non si smentiscono mai.

Vannacci a Napoli, accolto da manifestanti con glitter e sex toys: “Lungomare blindato per permettere ai fascisti di parlare. Assurdo” - Il Fatto Quotidiano - Così è stato accolto a Napoli Roberto Vannacci, in città per presentare il suo ultimo libro. Secondo ilfattoquotidiano.it

Vannacci: “Io fascista? Non mi offendo” - La Stampa - Non mi offendo” Il generale Roberto Vannacci, ora eurodeputato leghista, interviene nel dibattito agostano sullo ius scholae. Segnala lastampa.it