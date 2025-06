Tour de France 2025 la Visma-Lease a Bike presenta la squadra | tante star con Vingegaard

Roma, 25 giugno 2025 – La Visma-Lease a Bike si prepara a stupire al Tour de France 2025, portando in corsa una squadra che potrebbe essere la più forte di sempre. Tra stelle di prima grandezza e giovani promesse, il team promette spettacolo e sfide emozionanti. Con Vingegaard nel ruolo di leader, questa formazione si appresta a scrivere un nuovo capitolo nella storia del ciclismo. La corsa sta per cominciare…

Roma, 25 giugno 2025 - Per qualcuno è già la squadra forse più forte di sempre mai presentata al via di un Grande Giro, per qualcun altro assomiglia parecchio alle formazioni da schierare in un gioco di 'fantaciclismo': la Visma-Lease a Bike che si presenterà al via del Tour e France 2025 il prossimo 5 luglio ha un tasso qualitativo che va ben oltre il 'semplice' Jonas Vingegaard. La formazione della Visma-Lease a Bike al Tour de France 2025. Chiaramente il danese sarà il faro centrale per dare la caccia al tris personale dopo i successi già ottenuti nel 2022 e nel 2023, andando così a eguagliare lo stesso numero di trionfi alla Grande Boucle dell'eterno rivale Tadej Pogacar, che invece si è imposto nel 2020, nel 2021 e nel 2024: un'egenomia nella quale proverà a inserirsi qualche terzo incomodo, come potrebbero essere Remco Evenepoel o Primoz Roglic. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Tour de France 2025, la Visma-Lease a Bike presenta la squadra: tante star con Vingegaard

