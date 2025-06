Tougen Anki sarà il primo anime a trasmettere gli episodi in simultanea su Netflix Prime Video e Crunchyroll

Preparati a vivere un'estate epica: Tougen Anki, il Dark Demon of Paradise, fa il suo debutto l’11 luglio 2025, segnando un record storico nel mondo degli anime. Trasmissione simultanea su Netflix, Prime Video e Crunchyroll garantirà un’esperienza senza precedenti per i fan di tutto il mondo. Con un cast stellare, colonne sonore mozzafiato e una trama avvincente, questa serie promette di lasciare il segno. Non perdere l’occasione di assistere a un evento che rivoluzionerà il panorama streaming…

Tougen Anki sta per stabilire un record: entrerà nella storia degli anime come il primo a venire lanciato su più piattaforme di streaming contemporaneamente quest'estate. Tougen Anki: Dark Demon of Paradise debutterà l'11 luglio 2025 con un lancio storico: sarà il primo anime a essere trasmesso in simultanea su Netflix, Prime Video e Crunchyroll. Con un cast stellare, una colonna sonora firmata da THE ORAL CIGARETTES e BAND-MAID, e una storia tra sangue demoniaco e destino, promette di rivoluzionare la fruizione degli anime. Tougen Anki fa la storia dello streaming per gli anime Tougen Anki, l'adattamento animato dell'omonimo manga di Yura Urushibara, non ha ancora fatto il suo debutto, ma già riscrive le regole del gioco. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Tougen Anki sarà il primo anime a trasmettere gli episodi in simultanea su Netflix, Prime Video e Crunchyroll

In questa notizia si parla di: tougen - anki - anime - primo

è è in streaming, in esclusiva su ANiME GENERATION Sono on-line i primi otto episodi. La serie è rilasciata in contemporanea con il Giappone, un episodio a settimana il giovedì alle 17:56 Trama In seguito al nuo Vai su Facebook

Tougen Anki sarà il primo anime a trasmettere gli episodi in simultanea su Netflix, Prime Video e Crunchyroll; La girl band di fama mondiale BAND-MAID, nota per una serie di collaborazioni con gli anime, pubblicherà il suo ultimo brano What is Justice?, sigla di chiusura dell'anime televisivo Tougen Anki, il 7 luglio, e ne verrà pubblicato anche il video musicale! In; Anime Preview: trailer e novità per Busamen Gachi-Fighter, Tougen Anki e molto altro.

Tougen Anki sarà il primo anime a trasmettere gli episodi in simultanea su Netflix, Prime Video e Crunchyroll - Tougen Anki sta per stabilire un record: entrerà nella storia degli anime come il primo a venire lanciato su più piattaforme di streaming contemporaneamente quest'estate. Lo riporta msn.com

Tougen Anki: l’anime debutta con un’anteprima esclusiva e accende l’hype - Sono stati svelati il terzo trailer ufficiale e una nuova visual, oltre alla proiezione dei primi tre episodi. Da mangaforever.net