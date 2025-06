Torrini in Festa 2025 | all' impianto sportivo della Sestese musica dal vivo giostre e stand gastronomici

Preparati a vivere un’estate indimenticabile a Sesto Fiorentino! "Torrini in Festa" 2025 trasformerà l’impianto sportivo della Sestese in un cuore pulsante di musica dal vivo, giostre e delizie gastronomiche. Organizzata dalla Sestese Calcio con il patrocinio del Comune, questa prima edizione promette divertimento e spettacoli dal 4 all’11 luglio, ogni sera dalle 19:00 alle 23:00. Un evento da non perdere per tutta la famiglia!

Sesto Fiorentino si prepara ad accogliere la prima edizione di "Torrini in Festa", un evento organizzato dalla Sestese Calcio con il patrocinio del Comune di Sesto Fiorentino, che animerà lo Stadio "Piero Torrini" in Piazza Bagnolet 4 dal 4 all'11 luglio 2025. Tutti i giorni, dalle 19:00 alle 23. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Torrini in festa 2025 - Torrini in Festa 2025. Sestese Calcio è felice di annunciare la prima edizione di “Torrini in Festa”, un evento unico nel cuore di Sesto Fiorentino.

Torrini in festa 2025.

