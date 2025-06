Torre del Greco riapre dopo 2 anni strada chiusa per crollo palazzo

Dopo quasi due anni di attesa, Torre del Greco torna a respirare: la strada di corso Umberto I, chiusa a causa del crollo di un palazzo, riapre al traffico. Un momento di grande sollievo per la città , coronato da un gesto simbolico che ha visto transitare la prima auto con a bordo il sindaco Luigi Mennella. La riapertura rappresenta non solo un passo avanti verso la normalità , ma anche la speranza di un nuovo inizio per la comunità .

E' stato riaperto al transito veicolare corso Umberto I, a Torre del Greco, a quasi due anni dal crollo di un'ala di un palazzo all'altezza di vico Pizza. La prima auto a transitare è stata simbolicamente la vettura del Comune di Torre del Greco con a bordo il sindaco Luigi Mennella.

