Torre del Greco denuncia furto di scooter | pestato in strada per fargli ritirare la querela

Una vicenda che scuote Torre del Greco: dopo aver denunciato il furto del suo scooter e grazie a un sistema di localizzazione, la Polizia aveva individuato un 28enne coinvolto in un episodio di ricettazione. Tuttavia, la vittima ha subito un’aggressione brutalmente violenta in strada, presumibilmente per spingerla a ritirare la querela. Un caso emblematico di quanto possa essere pericoloso affrontare la criminalità .

Aveva denunciato il furto del suo scooter e, grazie al sistema di localizzazione installato sul mezzo, la Polizia era riuscita a risalire a un 28enne ora accusato di ricettazione. Ma proprio dopo quella denuncia, per la vittima sono iniziati i problemi: pochi giorni piĂą tardi è stato brutalmente aggredito per strada da qualcuno che voleva costringerlo a ritirare la querela.

