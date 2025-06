Toro Ail | Ogni anno oltre 20 mln su ricerca neoplasie del sangue

Ogni anno, l'Ail investe oltre 20 milioni di euro per la lotta alle neoplasie del sangue, sostenendo ricerca, assistenza e sensibilizzazione. Da oltre 55 anni, siamo accanto ai pazienti e alle loro famiglie, offrendo speranza e innovazione. In occasione della Giornata nazionale, ribadiamo il nostro impegno nel migliorare le vite di chi combatte queste sfide. Un impegno che ci spinge a continuare a fare la differenza, giorno dopo giorno.

Nella Giornata nazionale, 'da oltre 55 anni accanto ai pazienti e alle loro famiglie' Roma, 19 giu. (Adnkronos Salute) - "Ogni anno, come Ail, investiamo oltre 20 milioni di euro in ricerca, assistenza e sensibilizzazione: più di 5 milioni per 114 studi territoriali e oltre 3,4 milioni per so. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Toro (Ail): "Ogni anno oltre 20 mln su ricerca neoplasie del sangue"

In questa notizia si parla di: oltre - ogni - anno - ricerca

Annegamenti, bimbi a rischio. Ogni anno oltre 300 vittime e uno su 10 ha meno di 18 anni - Ogni estate, le tragedie degli annegamenti colpiscono famiglie e comunità, ricordandoci quanto sia fondamentale la prevenzione.

Toro (Ail): "Ogni anno oltre 20 mln su ricerca neoplasie del sangue". Vai su X

Ogni anno, in India, vengono buttati via oltre 10 milioni di #assorbenti in plastica, un quantitativo tale da poter ricoprire 12.000 campi da calcio. Ma questa dottoranda ha avuto una brillante intuizione (e l'ambiente ringrazia) Vai su Facebook

Toro (Ail): Ogni anno oltre 20 mln su ricerca neoplasie del sangue; Toro (Ail): 'Ogni anno oltre 20 mln su ricerca neoplasie del sangue'; Oltre 5 milioni di morti l'anno per i combustibili fossili.

Toro (Ail): "Ogni anno oltre 20 mln su ricerca neoplasie del sangue" - "Ogni anno, come Ail, investiamo oltre 20 milioni di euro in ricerca, assistenza e sensibilizzazione: più di 5 milioni per 114 studi territoriali e oltre 3,4 milioni per sostenere i cent ... Scrive msn.com

Cancro infantile, settembre è il mese della consapevolezza. Ogni anno nel mondo oltre 275.000 nuove diagnosi - 000 nuove diagnosi L'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC) si prepara a lanciare notizie, approfondimenti, infografiche e video per sensibilizzare e ... Come scrive quotidianosanita.it