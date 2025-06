Torneo Sei Regioni | Marche d’argento

La passione, l’agonismo e lo spirito di squadra si sono mescolati nel Torneo "Sei Regioni – Città di Ancona", un evento imperdibile per il rugby giovanile italiano. Sul nuovo campo di Posatora, le giovani atlete Under 16 femminili hanno dato il massimo, dimostrando talento e determinazione. Dopo una gara combattuta, a conquistare la seconda posizione è stata la selezione Marche d'Argento, portando in alto i colori delle Marche in questa grande sfida regionale.

Marche d'argento nel Torneo "Sei Regioni – Città di Ancona" di rugby organizzato dalla Dorica Rugby Ancona. Un evento nazionale tenutosi nel nuovo campo sportivo di Posatora e dedicato alla categoria Under 16 femminile, disputato secondo la formula del rugby seven olimpico. Un appuntamento che ha riunito sul campo le migliori selezioni regionali. A imporsi è stata la selezione Emilia-Romagna; subito dietro si è classificata la selezione marchigiana, capace di costruire, giornata dopo giornata, un torneo in costante crescita. Dopo un avvio meno incisivo, le ragazze marchigiane hanno saputo trovare coesione e ritmo.

