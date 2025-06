Torneo del Sorriso | Calcio Nave e Norcineria Armando le prime semifinaliste

Il Torneo del Sorriso 2025 si accende con emozioni e adrenalina, coinvolgendo atleti e tifosi in una rincorsa appassionante verso la finale! A Nave, sul campo del 'Ravecca', le prime semifinaliste, Norcineria Armando e Calcio Nave, hanno conquistato il loro biglietto d’accesso superando avversari agguerriti. La competizione si infiamma: chi si aggiudicherà la vittoria finale? Rimanete sintonizzati, perché il meglio deve ancora arrivare!

Sarzana, 25 giugno 2025 - Entra nel vivo la fase ad eliminazione diretta della seconda edizione del Torneo del Sorriso, torneo di calcio a 7 in svolgimento al 'Ravecca' di Nave, staccano il biglietto per la semifinale la Norcineria Armando e Calcio Nave rispettivamente contro Gino Hair Salon New e Gelateria Alice. Entrambe le prime semifinaliste con le tre del girone di qualificazione comprese quella dei quarti di finale hanno vinto per il momento entrambe tutte quattro le partite del torneo. Nella gara vinta largamente dalla accreditata Norcineria Armando in evidenza con un poker di gol il bomber Alessandro Cesarini, mentre nell’altra sfida è stata determinante la tripletta di Nicola Naclerio del Calcio Nave. 🔗 Leggi su Lanazione.it