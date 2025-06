Torneo dei rioni Giovani e ora senior

C’è stata una buona dose di emozioni e spettacolo nel primo appuntamento del Torneo dei Rioni, che ha infiammato il pubblico presente al Vittorio Rossi di Santa Lucia. La partita tra i Gialli di Santo Stefano e i Verdi di San Marco ha regalato sette reti e un ritmo travolgente, dimostrando quanto questa competizione sia un autentico palcoscenico di talento e passione. La sfida promette grandi emozioni anche nelle prossime giornate, coinvolgendo giovani e senior in un contagioso spirito di squadra e divertimento.

Ben sette reti, nella gara inaugurale della kermesse. Il Torneo dei Rioni si è aperto due sere fa con la categoria "juniores", al Vittorio Rossi di Santa Lucia. E lo spettacolo non è mancato, nella partita partita fra i Gialli di Santo Stefano ed i Verdi di San Marco: le reti di Sellaroli, Pisaniello, Vannini, Meoni e D'Andrea hanno trascinato i Gialli nel 5-2 finale contro i rivali (in gol con Campagni e Vannucchi). "C'è stata una buona risposta di pubblico, soprattutto da parte dei giovani – ha commentato Sandro Ciardi, uno degli organizzatori del Torneo – vedere gli spalti pieni conferma la bontà dell'iniziativa.

