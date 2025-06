Tornano le merende d' artista del Centro culturale L' ortica si parte con l' incontro dedicato ai mestieri

Tornano le Merende d’Artista al centro culturale L’Ortica, un evento che ogni anno coinvolge e ispira la comunità. Domenica 29 giugno, si apre il sipario sul sesto appuntamento dedicato ai mestieri in paesi e città: un’occasione unica per scoprire storie e tradizioni, ascoltare esperienze di artigiani e artisti. Tra gli ospiti, Paola Dellarole racconterà di 'Nino delle biciclette', un pettegolo meccanico. Un evento da non perdere per celebrare il valore del lavoro e della creatività!

