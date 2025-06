Tornano i ’mercoledì’ Buskers in piazza Saffi

Tornano i vibranti buskers in piazza Saffi, un appuntamento imperdibile che anima il cuore del centro storico con performance mozzafiato di giocoleria, fuoco, danza e magia. L’ultimo mercoledì di giugno si trasforma in una festa di arte e divertimento, grazie alle 11 postazioni allestite per stupire grandi e piccini. Non perdere l’occasione di vivere un’eccezionale serata all’insegna della cultura e dello spettacolo, culminando con lo spassoso show ‘Sganapino e i doni del mago’.

L’ultimo mercoledì di giugno della rassegna ‘Mercoledì in corso’, promossa dal Comune in sinergia con le associazioni e le attività del centro storico, si annuncia ricco di iniziative. In piazza Saffi e corso Diaz saranno protagonisti i buskers con 11 postazioni pronte a stupire il pubblico con giocoleria, fuoco, danza e magia. Sempre in piazza Saffi, dalle 20.30, prende vita lo spettacolo ‘Sganapino e i doni del mago’, una farsa esilarante, ricca di sorprese, lazzi e bastonate a cura di Atelier delle Figure. Dalle 21 spazio ai Wild Angels, con balli country e animazioni a cura di Wild Angels Romagna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Tornano i ’mercoledì’. Buskers in piazza Saffi

ì Mercoledì , : in Piazza Saffi ci sarà anche l'Associazione sportiva e culturale che intratterrà il pubblico con uno spettacolo di tango. Consulta la mappa con tutti gli eventi del Vai su Facebook

