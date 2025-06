Tornano i concerti di Pieve a Elici Nella chiesa di San Pantaleone risuonano le melodie più belle

Tornano i Concerti di Pieve a Elici, un appuntamento imperdibile nella suggestiva chiesa di San Pantaleone, dove le melodie più belle risuonano in uno scenario da sogno. Cinque serate di grande musica, organizzate dall’Associazione Musicale Lucchese e il Comune di Massarosa, dedicate a Marcello Parducci, figura fondamentale dell’associazione. Il programma promette emozioni indimenticabili: lasciati trasportare dall’arte e dalla passione che rendono unica questa manifestazione.

Cinque concerti per altrettanti appuntamenti con la grande musica in uno scenario da sogno, quello offerto dalla bellissima Pieve romanica di San Pantaleone. Tornano anche quest'anno i "Concerti di Pieve a Elici", manifestazione organizzata dall'Associazione Musicale Lucchese in collaborazione con il comune di Massarosa. Anche questa edizione è dedicata a Marcello Parducci, a lungo presidente dell'Associazione Musicale Lucchese. Il programma della 58ª edizione è stato presentato ieri da Marco Cattani e Simone Soldati, presidente e direttore artistico dell'Associazione, assieme alla sindaca di Massarosa Simona Barsotti e all'assessore alla cultura Adolfo Del Soldato.