Torna operativo il Corpo F dell' ospedale di Chieti l’esperto dichiara l’idoneità statica

Torna operativo il Corpo F dell’ospedale SS. Annunziata di Chieti, un passo importante per garantire sicurezza e funzionalità. L’ingegnere Pierpaolo Cicchiello ha dichiarato la struttura in condizioni di idoneità statica, sebbene richieda interventi di adeguamento sismico. Questa notizia rafforza l’impegno della città nel migliorare le infrastrutture sanitarie, assicurando un servizio più sicuro e affidabile per tutti i cittadini.

Torna operativo il Corpo F dell'ospedale SS. Annunziata di Chieti: "una struttura in condizione di idoneità statica, che necessita comunque di interventi di adeguamento sismico", questo l’esito della perizia effettuata dall'ingegner Pierpaolo Cicchiello, esperto in diagnostica strutturale. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

