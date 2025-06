Torna Musica in Quota | ancora una tappa sopra al Lago d' Orta con Lfj Guitar Trio

Preparati a vivere un'esperienza unica tra musica e natura con Musica in Quota. Il 29 giugno, alle 1.120 metri sul livello del mare, il suggestivo paesaggio del Lago d'Orta farà da sfondo all'incredibile performance di LFJ Guitar Trio, regalando al pubblico emozioni indimenticabili. Un’occasione imperdibile per combinare l’amore per la montagna con i suoni coinvolgenti della chitarra. Non mancare: questa sarà una giornata da ricordare.

Un nuovo concerto affacciati sul Lago d'Orta per Musica in Quota: il pubblico potrĂ godersi l'esibizione di Lfj Guitar Trio domenica 29 giugno ai 1.120 metri di altitudine del Colle della Frera. Punto di partenza dell'escursione sarĂ il parcheggio dell'Alpe Campello, nei pressi del campo. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

