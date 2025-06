Torna la tradizione a Pisa con il Gioco del Ponte | è sfida fra le Parti

A Pisa, il tradizionale Gioco del Ponte torna a riscaldare i cuori e accendere la passione della città. Il 28 giugno, tra sfide storiche e rituali secolari, le parti di Tramontana e Mezzogiorno si preparano a una delle manifestazioni più amate e sentite. Un appuntamento imperdibile che celebra l'antica rivalità e il cuore pulsante di Pisa. E così, tra storia e adrenalina, la sfida di 232 anni continua a vivere...

PISA – Cresce l'attesa a Pisa per il 28 giugno quando andrà in scena il Gioco del Ponte, una delle tradizioni storiche maggiormente sentite e attese dalla città, con cui si chiude il Giugno Pisano. La parte a nord del fiume Arno ( Parte di Tramontana ) con quella a sud ( Parte di Mezzogiorno ) si sfideranno sul Ponte di Mezzo. Alle 18 previsto l'insediamento nelle piazze d'armi dei Picchetti Armati, alle 18,40 al via il Corte dei Giudici, alle 19 la mostra di rievocazione storica con le 12 Magistrature che sfileranno sui Lungarni. Intorno alle 21 l'inizio dei combattimenti. A contendersi il Palio della Vittoria, quest'anno realizzato dal pittore Thomas Ferretti, le 12 Magistrature (quartieri) riunite, appunto, nelle Parti di Tramontana (Santa Maria, San Francesco, San Michele, Mattaccini, Calci, Satiri) e Mezzogiorno (Sant'Antonio, San Martino, San Marco, Leoni, Dragoni e Delfini).