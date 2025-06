Torna il Premio Il Morione Riconoscimenti alle Parti

Torna il tanto atteso Premio Il Morione, un riconoscimento che celebra lo spirito della tradizione e l’eccellenza dei partecipanti. Organizzato dall’Associazione Amici del Gioco del Ponte, con il supporto di importanti partner, questa iniziativa rende omaggio a figure emblematiche della storica sfida tra Tramontana e Mezzogiorno sul Ponte di Mezzo. Un’occasione imperdibile per rivivere le radici della nostra cultura e premiare chi porta avanti questa meravigliosa tradizione.

Torna il tradizionale Premio Il Morione in vista della sfida sul Ponte di Mezzo tra Tramontana e Mezzogiorno. L’iniziativa è organizzata dall’Associazione Amici del Gioco del Ponte, con il patrocinio di Confesercenti Area Pisana e Monte Pisano ed il sostegno dell’agenzia generale Unipol di via Battelli e del Corpo Guardie di Città. Istituito nel 1987 per gratificare i figuranti del corteo storico, premia ogni anno uno specifico personaggio o gruppo del corteo storico della parte di Tramontana e di Mezzogiorno ma anche del corteo dei giudici. Dal 1988 questo riconoscimento è stato unito al ‘Morione d’onore’ che invece vuole premiare persone, enti e istituzioni che si sono distinte per aver cooperato concretamente per la realizzazione e la buona riuscita del Gioco del Ponte. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Torna il Premio Il Morione. Riconoscimenti alle Parti

In questa notizia si parla di: torna - premio - morione - riconoscimenti

Torna il Premio Malafemmena, riconoscimenti alle eccellenze della cultura e dello spettacolo nel nome di Totò - Dopo un'assenza, il Premio Malafemmena torna a celebrare le menti e le personalità più brillanti che, con il loro talento, portano lustro a Napoli e al nostro Paese.

Torna il Premio Il Morione per il Gioco del Ponte; GIORNALISMO: TORNANO LE GIORNATE DEL PREMIO ROBERTO MORRIONE PER IL GIORNALISMO INVESTIGATIVO; La consegna del Premio Il Morione. Cerimonia in Sala delle Baleari.

Morione Il premio pisano - Torna, per l’edizione 2023, il premio "Il Morione" il tradizionale riconoscimento che l’Associazione Amici del Gioco del Ponte assegnano ai migliori partecipanti del corteo della tradizione ... Da lanazione.it

Gioco del Ponte, torna il premio "il Morione" alla sua edizione numero 35 - Gioco del Ponte, torna il premio "il Morione" alla sua edizione numero 35 Organizzato dall’Associazione Amici del Gioco del Ponte e con la collaborazione di Confesercenti Toscana Nord premia i ... lanazione.it scrive