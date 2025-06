Torna il cinema all' aperto del giardino Loris Fortuna | ecco gli appuntamenti al calar del sole

Torna il cinema all'aperto nel suggestivo Giardino Loris Fortuna, un’occasione imperdibile per vivere serate magiche sotto le stelle. Con una programmazione ricca di prime visioni, classici intramontabili e blockbuster, l’estate si anima di emozioni e spettacoli. Dal 25 giugno, il grande schermo si accende con il film di apertura sulla spettacolare Formula 1, promettendo serate indimenticabili per appassionati di cinema e non solo. Pronti a vivere questa avventura cinematografica?

Si riaccende oggi il grande schermo del giardino Loris Fortuna, con un programma che arriva fino alla fine di agosto tra prime visioni, cult, eventi e blockbuster. Ecco i grandi titoli della scaletta. Il programma Prima visione il 25 giugno per il super action sportivo F1, interpretato. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

In questa notizia si parla di: giardino - loris - fortuna - ecco

Torna il cinema all'aperto del giardino Loris Fortuna: ecco gli appuntamenti al calar del sole - Il cinema all’aperto nel suggestivo Giardino Loris Fortuna torna a incantare con serate di pura magia sotto le stelle.

Forza e astuzia: le virtù celebrate sulla carena della Ducati devono aver ispirato Marc Marquez nella sua marcia trionfale al Mugello. Lo spagnolo della Ducati chiude il GP d’Italia da dominatore incontrastato. Dopo pole e Sprint, ecco la vittoria nella gara lung Vai su Facebook

A Udine ritorna Cinema all’aperto: film e incontri, ecco il programma; 32 film per il cinema all'aperto in piazza Primo Maggio; Udin&Jazz, dall’8 al 14 luglio.

Torna il cinema all'aperto del giardino Loris Fortuna: ecco gli appuntamenti al calar del sole - In scaletta anche celebri titoli che compiono 25 anni: American Psycho, Alta fedeltà, I cento passi di Marco Tullio Giordana (esordio cinematografico di Luigi Lo Cascio) e l'antesignano di Squid Game, ... Si legge su udinetoday.it

Al giardino Fortuna Battiston Padovan, Olmi e Pino Donaggio - Il Gazzettino - CINEMADopo i due sold out di Bergamo e di Milano, tappe iniziali del tour di anteprime fisiche, Il grande passo arriva a Udine: l'appuntamento è fissato per questa sera alle 21. Lo riporta ilgazzettino.it