Torna Cori in Circolo | la rassegna corale scolastica si rinnova tra musica formazione e scoperta del territorio

Preparatevi a vivere un'esperienza coinvolgente con “Cori in Circolo”, la rassegna corale scolastica che torna ad animare Arezzo tra musica, formazione e scoperta del territorio. Dopo il successo delle edizioni precedenti, questa quarta edizione promette emozioni e talenti da scoprire, rafforzando il legame tra studenti e comunità. Un appuntamento imperdibile per appassionati e appassionate di musica e cultura!

Arezzo, 25 giugno 2025 – Si sono concluse le iscrizioni alla quarta edizione di “Cori in Circolo”, la rassegna regionale dei cori scolastici promossa dal Circolo Artistico di Arezzo, in collaborazione con il Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II e con il sostegno del Comune di Arezzo, il patrocinio della Provincia di Arezzo, del Consiglio Regionale della Toscana ed il contributo della Fondazione CR di Firenze, di Estra Spa, dell'azienda Semar di Gabriele Veneri. Anche quest'anno la Direzione artistica della rassegna è affidata al maestro Matteo Trimigno. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Torna “Cori in Circolo”: la rassegna corale scolastica si rinnova tra musica, formazione e scoperta del territorio

