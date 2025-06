Torna Coreutica 2025 | pizzica e folklore nelle stratodde della città

Torna Coreutica 2025, il festival che celebra la pizzica e il folklore nelle suggestive strade di San Vito dei Normanni. Dal 15 al 20 luglio, immergiti in un viaggio tra storia, tradizione e innovazione, dove le antiche cripte rupestri incontrano le più moderne espressioni culturali. Un appuntamento imperdibile che dal 2015 trasforma la città in un palcoscenico vibrante di musica, danza e scoperta. Non perdere questa straordinaria occasione di vivere il cuore della cultura salentina!

SAN VITO DEI NORMANNI - Dall'epidemia di ballo del 1518 alle antiche cripte rupestri, torna il festival che unisce storia, innovazione e cultura. Dal 15 al 20 luglio 2025, San Vito dei Normanni ospiterà l'undicesima edizione di "Coreutica", la residenza artistica che dal 2015 trasforma la città. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

