Torna Borgo Talent evento di punta dell’estate di Borgo Celano

Preparati a vivere un’estate indimenticabile nel cuore di Borgo Celano! Dal 25 al 27 luglio, l’ottavo Borgo Talent – Il Talent del Gargano – trasforma la piazza degli Artisti in un palcoscenico di emozioni, con 24 concorrenti da tutta Italia pronti a conquistare il pubblico. Condotto dal talentuoso Luigi Mossuto, questo evento unico ti aspetta con musica, passione e sorprese, disponibile anche in streaming su TV Gargano. Non mancare!

Per il l'ottavo anno, dal 25 al 27 luglio, nella cornice di Borgo Celano in piazza degli artisti a partire dalle 20.30 e in streaming su TV Gargano, torna Borgo Talent-Il Talent del Gargano, fondato e condotto da Luigi Mossuto. Ventiquattro i concorrenti provenienti da 4 regioni italiane

Borgo Talent 2025 verso l'ottava edizione Giuseppe Luigi Iannetti lo showman televisivo pugliese direttamente da Sanremo Doc è tra i membri della giuria per la quinta edizione per tutte e tre le serate del Talent del Gargano da Venerdi 25 a Domenica Vai su Facebook

