Torna Aperitivo sotto le stelle all’Osservatorio Astronomico di Capodimonte

L’estate napoletana si arricchisce di magia e scoperta con la nuova edizione di Aperitivo sotto le stelle all’Osservatorio di Capodimonte. Tre serate indimenticabili, il 3, 10 e 17 luglio 2025, tra scienza, bellezza e convivialità, per avvicinarsi ai grandi temi del nostro tempo in un’atmosfera informale e coinvolgente. Un’occasione unica per lasciarsi incantare dal cielo e dalla cultura, creando ricordi che dureranno nel tempo.

L'estate napoletana si illumina di meraviglia con la nuova edizione di Aperitivo sotto le stelle, l'attesa iniziativa dell'Osservatorio Astronomico di Capodimonte, che propone tre serate speciali all'insegna della scienza, della bellezza e della convivialità: 3, 10 e 17 luglio 2025. Tre appuntamenti per avvicinare il pubblico ai grandi temi del momento in un'atmosfera informale e stimolante, tra curiosità, confronto, aperitivi d'autore e lo spettacolo del cielo estivo. Ogni serata offrirà al pubblico un'esperienza unica: conferenze divulgative su temi affascinanti che intrecciano intelligenza artificiale, astronomia e scienza della Terra.

