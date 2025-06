Torna a nuovo splendore la statua della Consolazione danneggiata dal sisma

Dopo un lungo e accurato restauro, la statua della Consolazione torna a splendere, riportando alla vita un prezioso capolavoro della scuola di Ippolito Scalza. Un messaggio di rinascita e speranza che valorizza il patrimonio artistico e spirituale di Todi. La sua rinascita rappresenta non solo un recupero storico, ma anche un simbolo di resilienza per tutta la comunità , pronta a custodire e tramandare queste meraviglie per le future generazioni.

Concluso il restauro di una delle dodici statue degli apostoli custodite all'interno del Tempio della Consolazione di Todi e danneggiata dal sisma del 2016. La statua, attribuita alla scuola di Ippolito Scalza e parte integrante del ricco patrimonio artistico del Tempio, ha subito gravi danni.

