Torna a Maggiora il Jeepers Meeting | 4 giorni di festa e motori

Torna a Maggiora il Jeepers Meeting, l'evento imperdibile per gli appassionati di Jeep! Dal 26 al 29 giugno, all'Offroad Arena, quattro giorni di pura adrenalina, motori e condividere la passione per il mondo Jeep. La 22ª edizione promette emozioni indimenticabili e incontri unici tra veicoli iconici e appassionati provenienti da tutta Europa. Non perdere questa straordinaria festa del marchio che celebra il gusto dell'avventura e lo spirito libero!

Dal 26 al 29 giugno torna a Maggiora, all'Offroad Arena, l'appuntamento con il il Jeepers Meeting, l'evento più grande d'Europa dedicato esclusivamente agli appassionati del marchio Jeep. Una festa di 4 giorni, giunta alla 22esima edizione, che vedrà la partecipazione di centinaia di Jeep e. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

