Torino nella morsa del caldo rovente | 36 gradi afa e bollino rosso

Torino affronta un'ondata di caldo eccezionale, con 36 gradi all'ombra e un’afa opprimente che ha spinto l’intera città nella zona a bollino rosso. La canicola record di oggi, mercoledì 25 giugno 2025, impone massime precauzioni e attenzione per la salute di tutti. Fino a domani, il rischio di disagio climatico resta elevato: è fondamentale adottare comportamenti responsabili per affrontare questa prova di resistenza.

In diverse zone di Torino, il termometro ha toccato i 36 gradi all’ora di pranzo di oggi, mercoledì 25 giugno 2025. Fino a domani, l’Arpa ha incluso la città e tutta la provincia nelle zone a bollino rosso. Significa che il livello di disagio climatico è ritenuto forte, con temperature molto al. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

