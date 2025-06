Torino Ludergnani in conferenza stampa | le dichiarazioni del responsabile del settore giovanile

Torino Ludergnani in conferenza stampa: il responsabile del settore giovanile granata si è soffermato sui recenti successi delle squadre Under 17 e 18, evidenziando l’impegno e la crescita dei giovani talenti. Un momento importante per fare il punto sulla strada tracciata dal settore giovanile e le prospettive future del club. Scopriamo insieme le sue dichiarazioni e le strategie di sviluppo per consolidare il futuro del Torino.

Torino, Ruggero Ludergnani parla in conferenza stampa, ecco le dichiarazioni del responsabile del settore giovanile granata dopo i successi con l’Under 17 e 18 (Lorenzo Bosca – Inviato allo Stadio Filadelfia). Giornata di conferenza stampa in casa Torino. Oggi, mercoledì 25 giugno, presso lo Stadio Filadelfia avrà luogo un incontro tra il responsabile del settore . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Torino, Ludergnani in conferenza stampa: le dichiarazioni del responsabile del settore giovanile

In questa notizia si parla di: torino - conferenza - stampa - ludergnani

Conferenza stampa Zielinski post Torino Inter: «Dimostriamo di crederci anche nelle prossime partite, sperando che il Napoli scivoli» - Piotr Zielinski, calciatore dell'Inter, ha condiviso le sue riflessioni al termine della vittoriosa partita contro il Torino, conclusasi con il punteggio di 2-0.

Translate postTorino, domani conferenza stampa di Ludergnani al Filadelfia Vai su X

Torino, la giornata: alle 12:00 la conferenza di Ludergnani; Domani Ludergnani in conferenza stampa; Incontro per i media con il Responsabile del Settore Giovanile Ludergnani.

Domani Ludergnani in conferenza stampa - Il responsabile del settore giovanile granata, Ruggero Ludergnani, domani mercoledì 25 giugno, come si legge sul sito ufficiale del Torino Fc, incontrerà i media presso lo ... Come scrive torinogranata.it

Torino, Vagnati elenca i giovani in rampa di lancio. E sull'Under 23: "Ci pensiamo spesso" - TUTTOmercatoWEB.com - Giornata importante in casa Torino, con la conferenza stampa a 360° di Davide Vagnati. Si legge su tuttomercatoweb.com