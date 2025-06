Torino is Fantastic | quando andrà in onda su Canale 5

Torino è fantastica e il grande successo di "Torino is Fantastic" ne è la prova! Ieri, martedì 24 giugno, Piazza Vittorio Veneto è diventata un palcoscenico all'aperto con oltre 40.000 persone che hanno vissuto un evento memorabile, coinvolgendo star della musica italiana e internazionale in occasione della Festa di San Giovanni. Un’esperienza unica che ha celebrato il cuore pulsante di questa splendida città. E questo è solo l'inizio di ciò che Torino ha da offrire!

Torino is Fantastic:oltre 40.000 persone hanno partecipato a un evento imperdibile con i protagonisti della musica italiana e internazionale, in occasione della tradizionale Festa di San Giovanni.. Ieri, martedì 24 giugno, TORINO IS FANTASTIC ha trasformato Piazza Vittorio Veneto in un grande palcoscenico a cielo aperto: oltre 40.000 persone hanno partecipato a un evento imperdibile con i protagonisti della musica italiana e internazionale, in occasione della tradizionale Festa di San Giovanni. La serata, che sarà trasmessa in prima serata su Canale 5 domenica 29 giugno, è stata condotta da GERRY SCOTTI con la partecipazione speciale di NOEMI, regalando al pubblico un mix di spettacolo, emozione e intrattenimento. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Torino is Fantastic: quando andrà in onda su Canale 5

In questa notizia si parla di: torino - fantastic - andrà - onda

Torino Is Fantastic, il concerto con Annalisa, Venditti, Il Volo, i finalisti di Amici - Preparati a vivere un'esperienza indimenticabile: Torino is Fantastic, il grande concerto che illuminerà Piazza Vittorio Veneto il 24 giugno, con ospiti d'eccezione come Annalisa, Venditti, Il Volo e i finalisti di Amici.

Domenica 29/6 andrà in onda "Torino Is fantastic" in prime time su Canale 5. Concerto che si registrerà questa sera a Torino in piazza vittorio veneto. Special Guest: Shaggy. Conducono @Gerry_Scotti e @noemiofficial Vai su X

Torino is Fantastic accende l’estate sotto le stelle di Piazza Vittorio Veneto! Lunedì 24 giugno, nella splendida cornice del centro di Torino, va in scena uno degli eventi più attesi della stagione: una serata unica di musica, spettacolo e grandi emozioni. S Vai su Facebook

Torino is fantastic: Gerry Scotti, Noemi e tanta musica su Canale 5. La scaletta; Concerto di San Giovanni a Torino, quando vederlo in tv?; Torino is Fantastic: quando andrà in onda su Canale 5.