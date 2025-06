Torino intervento straordinario per salvare la vista ad Asaad 8 anni sopravvissuto alla bomba che a Gaza ha ucciso la mamma e la sorellina

Un intervento straordinario a Torino ha ridato speranza ad Asaad, un bambino di 8 anni sopravvissuto a un drammatico atto di guerra a Gaza, che ha strappato via mamma e sorellina. Grazie alla missione umanitaria «Food for Gaza», Asaad è arrivato in Italia con il papà e ora si sottopone a un'operazione innovativa presso la Città della Salute e della Scienza, un gesto di solidarietà che dimostra come la medicina possa essere un ponte di salvezza e rinascita.

