Torinesi attenti alla salute | l’alimentazione al primo posto

I torinesi sono sempre più consapevoli dell’importanza di prendersi cura del proprio benessere, e l’alimentazione si conferma come priorità assoluta. Adottare uno stile di vita equilibrato, combinando buona alimentazione e attività fisica, rappresenta la chiave per una vita sana e attiva. Secondo l’ultima indagine dell’Osservatorio Sanità di UniSalute e Nomisma, i cittadini di Torino mostrano una forte attenzione verso scelte alimentari consapevoli. È facile capire perché…

Prendersi cura della propria salute significa per i torinesi adottare uno stile di vita equilibrato, praticare attività fisica, prevenire e soprattutto mangiare in modo sano. E su questo fronte i torinesi sembrano avere le idee chiare: è proprio l'alimentazione l'ambito su cui si concentrano maggiormente, come evidenzia l'ultima indagine dell'Osservatorio Sanità di UniSalute e Nomisma.

