Tombino contro la porta d' ingresso spaccata dei ladri alla trattoria Hesperia

Un episodio inquietante scuote il cuore di Treviso: nella notte tra lunedì e martedì, ladri hanno preso di mira la trattoria Hesperia, nel centro storico. Con un tombino come arma, hanno sfondato la porta d’ingresso, lasciando dietro di sé danni e un senso di vulnerabilità. Un attacco brutale che solleva molte domande sulla sicurezza e sulla tranquillità di questa affascinante città italiana. La comunità si interroga su come proteggere meglio i propri tesori locali.

Un furto ai danni di un ristorante e proprio nel cuore del centro storico di Treviso. A finire nel mirino dei ladri è stata la trattoria "Hesperia" di piazza Crispi, a pochi passi dalla Loggia dei cavalieri. Il colpo sarebbe avvenuto intorno alle 4.30 circa, nella notte tra lunedì e martedì. I. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it

In questa notizia si parla di: ladri - trattoria - hesperia - tombino

