Con entusiasmo e determinazione, Giovanni Tomassini conferma ancora una volta il suo ruolo di protagonista alla Rinascita, prolungando la sua esperienza con RivieraBanca fino al 2025/2026. La sua presenza, fondamentale nello scacchiere estivo, si traduce in un impatto decisivo in campo, dimostrato con costanza e talento. Con questa rinnovata fiducia, il futuro promette grandi traguardi e successi condivisi.

Ancora biancorosso, per il terzo anno consecutivo. Giovanni Tomassini prolunga il suo contratto con Rbr e giocherà anche nel 20252026 in maglia RivieraBanca. Fondamentale, la conferma di ‘Tom’, nello scacchiere estivo della Rinascita. Le doti tecniche, dimostrate nel corso della carriera, si uniscono a un impatto decisivo nelle partite. Lo si è visto per tutto l’anno, con la capacità di mettere punti a referto in uscita dalla panchina assieme alla sapiente gestione dei ritmi e all’istinto del cecchino per i possessi più importanti. Tomassini ha chiuso il 20242025 con 8.7 punti di media, che sono diventati 9. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Tomassini, atto terzo. "Alla Rinascita sono felice. Saremo protagonisti»

Tomassini, act three. "I'm happy at Rinascita. We'll be protagonists" - The winger will remain in red and white next season too: "A tough championship awaits us, we aim to stay high up in the standings". Riporta sport.quotidiano.net