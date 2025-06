Tollo i consiglieri di opposizione | Sversamenti fognari nel fiume Venna serve un intervento immediato FOTO

La situazione lungo il fiume Venna è ormai insostenibile: le continue fuoriuscite di liquami dalla fogna Sasi a cielo aperto rappresentano un grave rischio ambientale e per la salute dei cittadini. I consiglieri di opposizione di "Tollo Rinasce", Ettore Leve, Bruno Pagnanelli e Filomena Mariani, lanciano un appello urgente all’amministrazione comunale affinché intervenga senza ulteriori indugi. È ora di agire per tutelare il nostro territorio e il benessere della comunità.

La fogna Sasi lungo il fiume Venna continua a sversare liquami a cielo aperto e nessuno interviene. È questa la denuncia che arriva dai consiglieri comunali del gruppo “Tollo Rinasce” Ettore Leve, Bruno Pagnanelli e Filomena Mariani, che chiedono azioni immediate da parte dell'amministrazione. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Tollo, i consiglieri di opposizione: "Sversamenti fognari nel fiume Venna, serve un intervento immediato" [FOTO]

In questa notizia si parla di: tollo - consiglieri - fiume - venna

Tragedia al raduno di Supercar: Ferrari da 300 mila euro esce di strada, si ribalta e si schianta in un fiume, morti i due passeggeri - Un'escursione tra le meraviglie naturali del nord della Spagna si è trasformata in una tragedia. Durante un raduno di supercar, una Ferrari 488 da 300.

Sversamenti fiume Venna a Tollo; TOLLO: ROTTURA FOGNA E SVERSAMENTO NEL FIUME, RISCHIO INQUINAMENTO, LA DENUNCIA DEI CONSIGLIERI.

TOLLO: “ROTTURA FOGNA E SVERSAMENTO NEL FIUME, RISCHIO INQUINAMENTO”, LA DENUNCIA DEI CONSIGLIERI - TOLLO – “Nonostante le numerose segnalazioni, l’Amministrazione comunale di Tollo non interviene per fermare la rottura della fogna Sasi lungo il fiume Venna. Segnala abruzzoweb.it

Sostanze inquinanti nelle falde a Tollo - Notizie - Ansa.it - Quattro persone sono state denunciate per rispondere della presenza di rifiuti al di fuori dell'area Messa in Sicurezza Permanente (Mispe) in contrada Venna di Tollo (Chieti) dell'ex fornace ... ansa.it scrive