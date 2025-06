Titolo Juve Borsa | quotazioni e info utili sulle azioni bianconere

Se sei appassionato di calcio e investimenti, conoscere l’andamento delle azioni della Juventus può fare la differenza. La Juventus FC, quotata in borsa, offre un’interessante opportunità di monitorare le sue performance finanziarie direttamente dal mercato. Con una capitalizzazione di oltre 1,2 miliardi di euro e un titolo che si aggira intorno ai 3,29 EUR, restare aggiornati sulle quotazioni è fondamentale per ogni tifoso-investitore. Scopri tutte le info utili sulle azioni bianconere e i trend del momento.

Titolo Juve Borsa: Juventus FC è un club quotato in borsa. Ecco le informazioni utili sulle quotazioni del titolo e delle azioni Juve. Titolo Juve Borsa – Ecco tutte le informazioni sull’andamento in borsa delle quotazioni Juventus Football Club Spa. 3, 29 EUR ( +2,62% ) Ore 17:45 del 25 giugno 2025. Apertura 3,22 Massimo 3,33 Minimo 3,21 Capitalizz. 1,22 Mld Chiusura prec. 3,208 Titolo Juve Borsa – Tutte le info in tempo reale per le quotazioni e le azioni Juve (Questo servizio viene aggiornato dalla nostra redazione con cadenza sporadica, solo ai fini giornalistici legati alla contemporaneità) TITOLO JUVE BORSA: FAQ INVESTITORI E AZIONISTI. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Titolo Juve Borsa: quotazioni e info utili sulle azioni bianconere

In questa notizia si parla di: borsa - juve - titolo - quotazioni

Borsa Juve, continuano a “volare” le azioni bianconere! Oggi il titolo juventino ha fatto registrare dei dati che non si verificano dal 2021! I numeri odierni che impressionano - Le azioni della Juventus continuano a salire, registrando numeri straordinari che non si vedevano dal 2021.

Azioni #Juventus ? Come è andata oggi in Borsa Vai su X

Trovato l'accordo tra la #Juve e l'entourage di #David Le cifre e tutti i dettagli Vai su Facebook

Ricorso Juve-Napoli, Alvino gongola: «Avevano gioito in anticipo!»; Juventus via dalla Borsa? Ecco perché (e cosa risponde la società); Juventus scende in campo a Piazza Affari con il bilancio 2023/2024.

Titolo Juve Borsa: quotazioni e info utili sulle azioni bianconere - Le azioni ordinarie di Juventus (le “Azioni Juventus”) sono quotate presso il Mercato Telematico Azionario (“MTA”), mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana S. Scrive juventusnews24.com

JUVENTUS FC - 0,5%, rispecchia l’impostazione grafica di breve termine delle quotazioni che è moderatamente negativa. Come scrive milanofinanza.it