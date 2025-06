tiro allo storno su sagoma al campo cluana

Un’atmosfera di grande entusiasmo ha avvolto il campo di tiro a volo Cluana, dove il Cst, Caccia Sviluppo Territorio, ha conquistato il successo nella gara di tiro allo storno su sagoma. Organizzata con passione e professionalità, questa competizione ha dimostrato ancora una volta l’eccellenza e la voglia di collaborazione del team locale, pronto a mettere in gioco le proprie abilità e a promuovere lo sport del tiro a volo. L’evento si è concluso con grandi soddisfazioni e nuovi traguardi da raggiungere.

Successo per la gara di tiro allo storno: il Cst protagonista al Tiro a Volo Cluana. Al campo di tiro a volo Cluana, si è svolta la gara di tiro allo storno su sagoma, organizzata dall'associazione locale Cst, Caccia Sviluppo Territorio, guidata dal segretario Angelo Marinelli. L'evento ha visto la collaborazione del presidente del Tiro a Volo Cluana, Massimo Zaccari, che ha messo a disposizione l'impianto e il suo supporto tecnico per garantire il successo della manifestazione. Giudice di gara il civitanovese Cristian Lanzi, vice presidente del Tav Cluana e responsabile per il centro italia come organizzatore di gare di Fossa Olimpica per il Cst.