Tirano esplode un contatore | preoccupazione per un anziano bloccato in casa

Un'esplosione improvvisa nel contatore elettrico di una palazzina di Tirano ha scatenato momenti di paura e preoccupazione, specialmente per un anziano rimasto bloccato in casa. L’incidente, avvenuto mercoledì 25 giugno intorno alle 16:30 in via delle Fucine 19, ha causato un incendio che ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco e delle forze dell’ordine. Fortunatamente, grazie alla pronta risposta, si è evitata una tragedia e si sta valutando l'origine del guasto.

