Tipoldo voragine aperta su via Parrino

Una voragine si è aperta in via Parrino, nel villaggio Tipoldo, creando notevoli difficoltà ai residenti. Nonostante le segnalazioni e l’allarme da settimane, l’Amministrazione locale sembra ancora in attesa di interventi concreti, lasciando i cittadini in uno stato di insicurezza e disagio. È ora di agire con urgenza per riparare questa falla e garantire sicurezza e normalità alle nostre strade.

In via Parrino al villaggio Tipoldo si è aperta una voragine. Difficoltà pedonale per i residenti. Il Primo Quartiere da settimane è informato sulla vicenda ma ancora nonostante la grossa buca a quanto pare provocata dall'"esplosione" di una condotta fognaria nulla è stato fatto. . 🔗 Leggi su Messinatoday.it

