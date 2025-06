Tifoso del River propone il ‘biscotto’ Chivu si infuria – Video

Nella notte di mercoledì 25 giugno, il mondo dell'Inter vive momenti di suspense e passione. Mentre i tifosi nerazzurri sognano un trionfo nel Mondiale per Club 2025, un episodio curioso ha catturato l’attenzione: un supporter del River Plate propone il famigerato “8216biscotto8217”, scatenando la furia di Chivu. La tensione è alle stelle… ma quale sarà il destino dei nerazzurri in questa sfida decisiva? La risposta si scoprirà tra poco sul campo.

(Adnkronos) – Nella notte di oggi, mercoledì 25 giugno, l'Inter torna in campo nel Mondiale per Club 2025. I nerazzurri sfidano il River Plate nell'ultima giornata del gruppo E, un match decisivo per sancire la qualificazione nerazzurro e l'eventuale primo posto del girone. Chiudere con un successo, dopo il pareggio all'esordio contro il Monterrey e . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

