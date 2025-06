Tifoso del River propone il ‘biscotto’ Chivu si infuria – Video

Nella notte di oggi, un tifoso del River Plate ha proposto lo strano “8216biscotto8217” a Chivu, scatenando l’ira dell’ex calciatore. Intanto, l’Inter si prepara ad affrontare il decisivo match contro i rivali argentini nel Mondiale per Club 2025, un’occasione cruciale per conquistare il primo posto nel girone E. La vittoria sarebbe un passo importante verso la qualificazione e una serata da ricordare per i tifosi nerazzurri.

(Adnkronos) – Nella notte di oggi, mercoledì 25 giugno, l’Inter torna in campo nel Mondiale per Club 2025. I nerazzurri sfidano il River Plate nell’ultima giornata del gruppo E, un match decisivo per sancire la qualificazione nerazzurro e l’eventuale primo posto del girone. Chiudere con un successo, dopo il pareggio all’esordio contro il Monterrey e il successo della scorsa giornata contro i giapponesi dell’Urawa Red Diamonds, sarebbe importante per garantirsi un ottavo di finale più agevole e aumentare la fiducia della squadra di Chivu, succeduto sulla panchina nerazzurra a Simone Inzaghi, volato all’Al Hilal dopo la rovinosa sconfitta in finale di Champions League contro il Psg. 🔗 Leggi su Seriea24.it

Inter-River Plate: la conferenza stampa prepartita di Chivu - una determinazione e una lucidità sorprendente. Chivu ha sottolineato l’importanza di affrontare questa sfida con il massimo impegno, concentrati sull’obiettivo di passare il turno e regalare ai tifosi italiani un’altra grande emozione internazionale.

Chivu indignato dalla proposta di ‘biscotto’ del tifoso del River, l’allenatore nerazzurro non risponde e va via: i tifosi argentini lo hanno ribattezzato il ‘patto di Seattle’ Vai su Facebook

