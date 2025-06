Ti sei comportato come un papà con Israele e Iran | il commento di Rutte in visibilio rivolto a Trump

Durante il vertice NATO all’Aja, le parole di Donald Trump hanno scatenato reazioni e commenti dallo scenario internazionale. Con un tono deciso, il segretario Rutte ha sottolineato come “il papà deve usare un linguaggio forte”, facendo eco alle dichiarazioni del presidente americano su Iran e Israele. Un dibattito acceso che mette in luce la complessità delle strategie diplomatiche e il modo in cui i leader scelgono di comunicare sui temi più delicati.

Al vertice Nato all’Aja, Donald Trump ha spiegato che Iran e Israele hanno combattuto “forte, come due bambini nel cortile della scuola. E non potevi fermarli. Per questo li ho lasciati sfogare per due-tre minuti, così poi è stato più facile fermarli”. Ed è intervenuto il segretario della Nato, Mark Rutte: “E poi il papà deve usare un linguaggio forte”. Successivamente, rispondendo ai giornalisti in riferimento all’uso della parola “daddy” rivolta al presidente degli Stati Uniti, Rutte ha spiegato che “Trump è mio amico, mi fido di lui. Credo che sia un uomo di forza ma anche di pace, lo avete visto con l’Iran. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Ti sei comportato come un papà con Israele e Iran”: il commento di Rutte (in visibilio) rivolto a Trump

