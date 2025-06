TI ABBIAMO TAGLIATO NON PRESENTERAI QUEST’ANNO | La Rai lo fa fuori prima della presentazione | contratto strappato

Una rivoluzione sta scuotendo i palinsesti Rai 2025/2026, con clamorose esclusioni e sorprese che lasceranno il pubblico senza parole. Durante la presentazione, sono emerse decisioni inaspettate, tra cui il licenziamento di figure storiche come il volto di Domenica In. La Rai sembra voler ripartire da zero, stravolgendo le certezze degli ultimi anni. Ma quali saranno le conseguenze di questa svolta? Scopriamo insieme i dettagli e i retroscena di questa mutazione epocale.

Rivoluzione nei Palinsesti Rai 20252026, conferme e clamorose esclusioni, il pubblico ci resterà malissimo Durante la presentazione delle prime bozze dei palinsesti Rai 20252026 al Consiglio di Amministrazione, si è verificato un vero e proprio scossone. Le indiscrezioni rilasciate da LaPresse hanno svelato una serie di modifiche importanti che coinvolgono volti noti del daytime di Rai 1 e Rai 2. Titoli centrali come Domenica In, I Fatti Vostri e Linea Verde Italia subiranno variazioni inattese nei conduttori, rompendo gli equilibri dati fino a poche settimane fa per certi. Linea Verde Italia non sarà condotto da Flavio Montrucchio che avrebbe dovuto sostituire Elisa Isoardi. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - TI ABBIAMO TAGLIATO, NON PRESENTERAI QUEST’ANNO | La Rai lo fa fuori prima della presentazione: contratto strappato

