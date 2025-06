Thuram | La finale di Monaco non era l'ultima occasione Solo l'Inter in Italia ha cercato di vincere tutto

Marcus Thuram, il talento francese dell'Inter, ha raccontato al New York Times le sfide e le aspirazioni della squadra, direttamente da Seattle, dove i nerazzurri si preparano a una stagione crucibile. Ricordando la finale di Monaco, Thuram sottolinea come ogni partita sia una nuova occasione per scrivere la storia del club, rendendo ogni momento un passo verso la grandezza. La passione nerazzurra non si ferma mai, e questa stagione promette emozioni intense.

Marcus Thuram, attaccante dell`Inter, ha rilasciato un`intervista al New York Times – direttamente da Seattle, dove i nerazzurri sono attesi.

Thuram: "Monaco non sarà la nostra last dance , solo un'occasione persa. E poi Jordan in nove anni ha fallito?" - Anche il New York Times chiede lumi sulla disfatta dell'Inter a Monaco di Baviera contro il Paris Saint- msn.com scrive

