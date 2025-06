Thuram | Inter non sarà l’ultima finale! Tante stagioni da giocare

Ancora vivo nella memoria di tutti, la finale di Monaco rimane un esempio di sfida epica e di lezione sulla perseveranza. Thuram, protagonista di quella battaglia, invita l'Inter a non perdere la speranza e a guardare avanti, perché ogni stagione porta nuove opportunità e la passione per il calcio non si spegne mai. Ricordiamo che il vero campione si rialza sempre e il meglio deve ancora venire.

Thuram ritorna sulla finale di Champions League persa dall’Inter col Psg. Il francese non demorde e spinge tutti alla reazione. FINALE – Al New York Times, Marcus Thuram ritorna sulla finale di Monaco: « Quello che è successo è quello che tutti hanno visto: abbiamo affrontato una grande squadra, la migliore squadra del mondo. Nulla ha funzionato per noi. Tutto ha funzionato per loro. E abbiamo visto il risultato: cinque a zero. Il risultato è il riassunto perfetto di come è andata la partita ». NON RIDURRE – Thuram orgoglioso del percorso fatto: « Non credo che qualcuno che guarda il calcio ricorderà la nostra squadra nell’ultima partita perché abbiamo fatto grandi prestazioni contro grandi squadre come il Barcellona e il Bayern Monaco. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Thuram: «Inter, non sarà l’ultima finale! Tante stagioni da giocare»

