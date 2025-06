Thuram cita Antetokounmpo | Fallimento? Firmerei per una stagione del genere ogni anno

L’attaccante francese Marcus Thuram, intervistato da Athletic mentre si trova a Seattle per il Mondiale per Club, riflette sulla recente finale di Champions League persa contro il Psg. Con un atteggiamento positivo e lucido, Thuram dichiara: «Fallire in questa maniera ci ha insegnato molto. Firmerei ogni anno per una stagione del genere, anche con tutte le sfide. Perché, alla fine, siamo sempre pronti a tornare più forti.»

Marcus Thuram ha rilasciato un’intervista ad Athletic. È tornato sulla finale di Champions League persa pochi giorni fa. L’attaccante ha risposto al telefono da Seattle, dove si trova per il Mondiale per Club. A seguire le sue parole a James Horncastle. Thuram ancora pensa alla finale di Champions: «Abbiamo perso contro i migliori». La finale di Champions persa 5-0 col Psg. «Quello che è successo lo hanno visto tutti: abbiamo affrontato una grande squadra, la migliore del mondo. Nulla funzionava per noi. Tutto funzionava per loro. E abbiamo visto il risultato: cinque a zero. Il risultato è il riassunto perfetto di come è andata la partita. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Thuram cita Antetokounmpo: «Fallimento? Firmerei per una stagione del genere ogni anno»

In questa notizia si parla di: thuram - cita - antetokounmpo - fallimento

Thuram cita Antetokounmpo: «Fallimento? Firmerei per una stagione del genere ogni anno»; Thuram: Quella di Monaco non era l'ultima occasione. E cita Antetokounmpo.

Inter, Thuram cita Antetokoumpo e Jordan per spiegare il crollo col Psg: valanga di critiche sui social - Thuram riporta le parole delle due stelle Nba Antetokoumpo e Jordan per spiegare il crollo dell'Inter col Psg e giudica positivamente la stagione dei nerazzurri: per i tifosi è troppo ... Come scrive sport.virgilio.it

Marcus Thuram sicuro: "Quella di Monaco non è stata la nostra last dance" - Marcus Thuram torna così sulla finale di Champions League persa dall’Inter a Monaco di Baviera con il Paris Saint- Segnala tuttojuve.com