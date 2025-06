Thuram al NY Times | Quella di Monaco non sarà l’ultima nostra finale Chivu ha l’Inter nelle vene Anche Micheal Jordan…

Marcus Thuram, attaccante dell’Inter, rivive le emozioni della finale di Champions League persa contro il PSG, rivelando come la sconfitta abbia lasciato un segno indelebile. Intervistato dal NY Times, mette in luce le sfide e le speranze di un team che guarda al futuro con determinazione, sotto la guida del nuovo allenatore Chivu. La passione nerazzurra non si ferma: quella di Monaco non sarà l’ultima nostra finale.

L'attaccante dell'Inter, Marcus Thuram, è tornato a parlare della finale di Champions League persa dai nerazzurri contro il PSG. Intervistato dal NY Times, Marcus Thuram è tornato sulle ferite della finale di Champions League persa dall' Inter e su cosa sta cambiando col nuovo allenatore Chivu. LA FINALE DI CHAMPIONS PERSA – « Quello che è successo in finale è quello che tutti hanno visto: abbiamo affrontato una grande squadra, la migliore squadra del mondo. Nulla ha funzionato per noi quel giorno. Tutto ha funzionato per loro. E abbiamo visto il risultato: cinque a zero. Il risultato è il riassunto perfetto di come è andata la partita.

