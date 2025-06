Thor avrà un aspetto diverso in Avengers | Doomsday? Tutto sul nuovo allenamento di Chris Hemsworth

Il celebre personal trainer di Chris Hemsworth svela il metodo innovativo dietro il nuovo aspetto del Dio del Tuono in Avengers: Doomsday. Un approccio rivoluzionario, più funzionale ed efficiente, che promette un physique scolpito e agile. Ma quali strategie stanno alla base di questa trasformazione? Scopriamo insieme i dettagli di questo allenamento all'avanguardia, destinato a ridefinire gli standard di preparazione fisica degli attori di Hollywood.

Lo storico persona trainer di Chris Hemsworth ha svelato un approccio molto diverso dal passato per aiutare il divo a scolpire il fisico in vista del ritorno nei panni di Thor. Un Dio del Tuono meno possente e più efficiente. Questo è ciò che si profila in base alle nuove informazioni sull'allenamento a cui si sta sottoponendo la star Chris Hemsworth in vista delle riprese di Avengers: Doomsday. A rivelare il nuovo workout adottato dall'interprete di Thor è il suo personal trainer Luke Zocchi in un'intervista con l'Indipendent. Zocchi confronta il nuovo metodo con i precedenti, spiegando che stavolta "non si è avvicinato nemmeno lontanamente ai carichi di lavoro del passato".

