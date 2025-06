Thomas Muller durissimo | Inconcepibile lamentarsi del caldo Io ho 36 anni e corro per 90 minuti

Thomas Muller non ha peli sulla lingua nel commentare le lamentale sul caldo durante il Mondiale per Club. Con 36 anni di esperienza e 90 minuti di corsa, il calciatore del Bayern mette in chiaro: nessuna scusa è valida, solo professionalità . Un messaggio diretto e senza compromessi che riflette la dedizione dei veri atleti. Continua a leggere e scopri come Muller affronta le sfide più dure sul campo.

