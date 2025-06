Theo Hernandez arriva la conferma di Tare sul terzino accostato alla Juve | Al Hilal? Niente è stato firmato però lui voleva…

Il futuro di Theo Hernandez si fa sempre più chiaro: il terzino, molto desiderato dalla Juventus, è ormai vicino a un trasferimento all’Al Hilal. Dopo le recenti dichiarazioni del ds del Milan Igli Tare, si conferma la volontà del giocatore di intraprendere una nuova avventura in Arabia, lasciando intendere che il suo passaggio si concretizzerà a breve. Un’altra pagina si chiude nel calciomercato estivo, con grandi novità in arrivo.

Theo Hernandez va sempre più verso l’Al Hilal. Queste le parole del direttore sportivo del Milan Igli Tare sul terzino accostato alla Juve. Nel suo intervento con la stampa, il direttore sportivo del Milan Igli Tare ha parlato così del futuro di Theo Hernandez, accostato anche al calciomercato Juve ma sempre più diretto verso l’Al Hilal. Di seguito riportate le sue dichiarazioni. PAROLE – «Voleva aprire un nuovo capitolo e stiamo lavorando su questo. Stiamo negoziando, niente ancora è stato firmato». .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Theo Hernandez, arriva la conferma di Tare sul terzino accostato alla Juve: «Al Hilal? Niente è stato firmato, però lui voleva…»

In questa notizia si parla di: hernandez - tare - accostato - theo

Milan, l’offerta per Theo Hernandez: ecco le priorità di Tare - Il Milan valuta le strategie per il futuro, con i rinnovi in cima alle priorità del nuovo direttore sportivo Igli Tare.

Attenta Inter, sale il pressing del Napoli su Hojlund ? L’Inter non è il solo club che sta cercando di riportare in Serie A Rasmus Hojlund. Sulle tracce dell’attaccante del Manchester United, infatti, c’è anche il Napoli, alla ricerca di un altro centravanti che Vai su Facebook

Calciomercato, tutte le notizie di lunedì 23 giugno; MN - Sabadini: Spero che Tare stia vicino ad Allegri, perché ha bisogno del supporto della dirigenza; Moretto - Theo Hernandez-Juventus: rinnovo con il Milan in stand by.

Theo Hernandez, arriva la conferma di Tare sul terzino accostato alla Juve: «Al Hilal? Niente è stato firmato, però lui voleva…» - Queste le parole del direttore sportivo del Milan Igli Tare sul terzino accostato alla Juve Nel suo intervento con la stampa, il direttore sportivo del M ... Si legge su juventusnews24.com

Milan, Tare: “Theo Hernandez…" - Milan, Theo Hernandez ad un passo dal trasferimento all'Al- Da informazione.it