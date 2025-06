The Strangers | Capitolo 2 l' incubo si riaccende nel trailer del sequel

Il terrore torna a minacciare le tenebre con il trailer di "The Strangers: Capitolo 2", il sequel che riaccende l’incubo del primo capitolo. Renny Harlin ci porta nuovamente nel mondo oscuro di Maya, interpretata da Madelaine Petsch, mentre lotta per la sopravvivenza contro misteriosi inseguitori mascherati. L’atmosfera si fa ancora più intensa e sconvolgente, lasciandoci col fiato sospeso. Preparatevi a immergervi in un horror senza tregua, perché il peggio deve ancora arrivare.

Lionsgate ha diffuso il trailer del nuovo capitolo della saga horror di Renny Harlin, in cui vediamo Madelaine Petsch lottare per la sopravvivenza. Madelaine Petsch fa ritorno nei panni della ultimate girl Maya, di nuovo in fuga da inseguitori mascherati che la braccano, nel primo trailer di The Strangers: Capitolo 2. Il secondo capitolo della trilogia horror slasher diretta back-to-back da Renny Harlin, vede Maya ancora una volta giocare al gatto e al topo con un trio malvagio, l'Uomo Mascherato, Dollface e la Pin-Up Girl. Dopo essersi risvegliata in ospedale, armata e urlante, la giovane si ritrova a lottare per la sopravvivenza contro assassini armati di ascia e coltello, decisi a liberarsi della loro ultima vittima. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - The Strangers: Capitolo 2, l'incubo si riaccende nel trailer del sequel

